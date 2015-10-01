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Núcleo da Ufes ajuda a ampliar o acesso a equipamentos e serviços digitais para população

Um dos projetos de extensão mais antigos da Ufes, o NCD tem objetivo de promover uma maior inclusão digital no Estado

Publicado em 01 de Outubro de 2015 às 19:39

Publicado em 

01 out 2015 às 19:39
O Núcleo de Cidadania Digital (NCD) é um Programa de Extensão da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) que oferece produtos e serviços gratuitos para a comunidade a fim de promover a inclusão digital, estimular o exercício da cidadania e acesso democrático por meio de ferramentas tecnológicas. 
O diretor gestor do Núcleo, Igor Pereira, explica, em entrevista ao CBN Universidade que a ações visam a transformação social, por meio de atendimento e cursos oferecidos, pela disponibilização do laboratório e equipamentos. Ouça na íntegra:
CBN Universidade - 01-10-15
SERVIÇO:
O laboratório de informática do NCD fica localizado no Centro de Vivência da Ufes (Av. Fernando Ferrari, nº 514, Campus Universitário Goiabeiras) e atende gratuitamente dezenas de usuários durante todos os dias da semana nos seguintes horários: de 2ª a 6ª (das 9 às 21h) e aos sábados (das 9 às 18h - somente para cursos). Acesse o site do NCD: http://www.ncd.ufes.br/

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