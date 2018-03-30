Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entrevistas

Novo tratamento para tuberculose substitui três comprimidos por um

Publicado em 30 de Março de 2018 às 12:10

Publicado em 

30 mar 2018 às 12:10
O mês de março recorda à conscientização de combate a tuberculose. Para marcar a importância do mês, irá chegar à rede pública de saúde em maio, a nova apresentação do medicamento Isoniazida, de 300 miligramas (mg), que irá permitir a substituição de três comprimidos por apenas um para os pacientes com tuberculose.
Para poder acompanhar a implantação da isoniazida nas redes públicas será financiada uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal do Espirito Santo (Ufes) com apoio de pesquisadores de outros estados: Santa Catarina, Paraná, São Paulo e no Distrito Federal, que receberão, inicialmente, o medicamento. Para entendermos melhor sobre o assunto acompanhe a uma entrevista com a Pós-doutora em Epidemiologia, que irá coordenar a pesquisa, Ethel Maciel.
Entrevista - John Gomes - Ethel Maciel - 12.42s - 30-03-18

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que disse a imprensa internacional sobre novo tarifaço de Trump: 'Instrumento para impor novas tarifas ao Brasil é alternativa mais duradoura após decisão da Suprema Corte'
Imagem BBC Brasil
Fim da escala 6x1 sai antes da eleição? As pressões a favor e contra na reta final no Congresso
Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados