Novo tratamento para tuberculose substitui três comprimidos por um

O mês de março recorda à conscientização de combate a tuberculose. Para marcar a importância do mês, irá chegar à rede pública de saúde em maio, a nova apresentação do medicamento Isoniazida, de 300 miligramas (mg), que irá permitir a substituição de três comprimidos por apenas um para os pacientes com tuberculose.

Para poder acompanhar a implantação da isoniazida nas redes públicas será financiada uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal do Espirito Santo (Ufes) com apoio de pesquisadores de outros estados: Santa Catarina, Paraná, São Paulo e no Distrito Federal, que receberão, inicialmente, o medicamento. Para entendermos melhor sobre o assunto acompanhe a uma entrevista com a Pós-doutora em Epidemiologia, que irá coordenar a pesquisa, Ethel Maciel.