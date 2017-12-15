Capixaba participa de estudo inédito na China sobre pterosssauros

Uma rocha com ovos provenientes de vários ninhos de Pterossauros, répteis voadores pré-históricos que viveram entre 220 milhões e 65 milhões de anos, encontrada no deserto da China, por cientistas chineses e brasileiros, agitou os laboratórios de pesquisa em Paleontologia desses dois países, entre eles o grupo de pesquisas do Departamento de Ciências Biológicas da Ufes.

Isso porque a professora Taissa Rodrigues é uma das integrantes da equipe de pesquisadores que estudaram os 215 ovos desses répteis incrustados em um bloco de arenito de aproximadamente 3 metros quadrados. Essa foi a maior descoberta em relação à quantidade de ovos de Pterossauros encontrada nessa região. A professora, que é paleontóloga, conta que foi convidada para participar da pesquisa em 2010 e que vai à China todos os anos estudar os fósseis. Em entrevista à CBN Vitória, a professora Taissa Rodrigues fala sobre o estudo.