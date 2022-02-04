Saiba como clarear eletrodomésticos amarelados

Nesta edição do CBN na Sua Casa, Lucy Mizael ensina a renovar a cozinha sem precisar comprar aparelhos novos! A personal organizer traz dicas de como clarear eletrodomésticos amarelados - aqueles da linha branca que, com o passar do tempo, acabam ficando com um aspecto velho. Acompanhe!
A DICA DA LUCY:
Você vai precisar de água oxigenada 30 ou 40 volumes, uma esponja e luvas. Com as luvas vestidas, coloque a água oxigenada na mão e espalhe na área amarelada. Deixe agir por 30 minutos. Em seguida, com o lado verde da esponja, esfregue.
CBN Na Sua Casa - 04-02-22