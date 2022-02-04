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CBN na sua Casa

Saiba como clarear eletrodomésticos amarelados

Quem explica é a comentarista Lucy Mizael

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 12:15

Publicado em 

04 fev 2022 às 12:15
Lucy Mizael ensina a clarear eletrodomésticos amarelados
Lucy Mizael ensina a clarear eletrodomésticos amarelados Crédito: Getty Images
Nesta edição do CBN na Sua Casa, Lucy Mizael ensina a renovar a cozinha sem precisar comprar aparelhos novos! A personal organizer traz dicas de como clarear eletrodomésticos amarelados - aqueles da linha branca que, com o passar do tempo, acabam ficando com um aspecto velho. Acompanhe!
A DICA DA LUCY:
Você vai precisar de água oxigenada 30 ou 40 volumes, uma esponja e luvas. Com as luvas vestidas, coloque a água oxigenada na mão e espalhe na área amarelada. Deixe agir por 30 minutos. Em seguida, com o lado verde da esponja, esfregue.
CBN Na Sua Casa - 04-02-22

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