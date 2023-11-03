Cuidado na cozinha: saiba quais materiais não devem ser aquecidos no micro-ondas

Comum em quase todas as casas brasileiras, o micro-ondas é famoso por tornar o dia a dia mais fácil e prática. Seja para descongelar marmita, esquentar a janta ou até preparar uma pipoca, basta colocar o alimento dentro do eletrodoméstico, selecionar a função desejada e aguardar os três alertas de que o tempo já acabou. Mesmo que o uso seja simples, nem todo material é seguro para ser aquecido no aparelho. Alguns tipos de plástico, plástico filme, isopor e alumínio não são recomendados pelo risco de liberação de substâncias prejudicais à saúde. Também é preciso levar em conta os danos que eles podem causar no eletrodoméstico. Nesta edição de CBN Na Sua Casa, a comentarista Lucy Mizael compartilha dicas de quais materiais podem ou não ser utilizados no micro-ondas. Ouça a conversa completa!