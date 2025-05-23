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CBN na sua Casa

Como tirar mofo em toalha de banho de forma fácil!

Ouça detalhes na participação da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 23 de Maio de 2025 às 12:07

Publicado em 

23 mai 2025 às 12:07
Toalha branca
Toalha branca Crédito: Marco de Benedictis/Shutterstock
Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael traz um importante recado. Remover o mofo da toalha de banho é essencial para manter a higiene e a durabilidade do tecido. E ela traz dois métodos eficazes para lidar com esse problema. Vamos a eles:
CBN - CBN na Sua Casa -23-05-25.mp3
Solução 1: Uso de percarbonato de sódio
1. Preparar a solução: Em um recipiente, misture percarbonato de sódio com água quente. A proporção recomendada é de cerca de 1/2 xícara de percarbonato para 3 litros de água.
2. Molho da toalha:
Toalhas coloridas: mergulhe a toalha colorida na solução e deixe de molho por 2 horas.
- Toalhas brancas: para toalhas brancas, deixe de molho por 6 horas.
3. Ressaltando o percarbonato: O percarbonato de sódio é um alvejante seguro à base de peróxido de hidrogênio, que é eficaz na remoção de manchas e mofo, sem danificar as fibras do tecido como os alvejantes tradicionais.
4. Enxágue e lave: Após o tempo de molho, enxágue bem a toalha em água limpa e, em seguida, lave-a na máquina ou à mão com detergente suave.
5. Secagem: Se possível, seque a toalha ao sol, pois a luz solar ajuda a eliminar qualquer resíduo de mofo.
Solução 2: Mistura de água sanitária com açúcar
1. Preparar a mistura: Misture 1 parte de água sanitária com 3 partes de água em um recipiente. Adicione uma colher de sopa de açúcar para potencializar a eficácia da solução.
2. Testar em canto discreto: Antes de aplicar na toalha, teste a mistura em uma pequena área discreta para verificar se há desbotamento, especialmente em toalhas coloridas.
3. Aplicar a solução: Mergulhe a toalha na mistura e deixe de molho por cerca de 15 a 30 minutos.
4. Enxágue e lave: Após o molho, enxágue bem a toalha em água limpa e lave-a com detergente.
5. Secagem: Assim como na primeira solução, seque a toalha ao sol para garantir que qualquer resíduo de mofo seja eliminado.
Fique ligado: Ao usar a mistura de água sanitária, esteja ciente de que pode haver desbotamento em toalhas coloridas. Portanto, é recomendável usar este método apenas em toalhas brancas ou que não se importam com a perda de cor. Seguindo esses passos, você poderá remover o mofo das toalhas de banho de forma eficaz, mantendo-as limpas e frescas

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