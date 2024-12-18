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CBN Meio Ambiente

O que é a "economia circular" e o seus impactos nos ecossistemas

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 10:24

Publicado em 

18 dez 2024 às 10:24
Para economia circular se desenvolver, é necessário um trabalho acentuado na educação da população
Para economia circular se desenvolver, é necessário um trabalho acentuado na educação da população Crédito: Freepik
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o assunto em destaque, com o comentarista Marco Bravo, é "economia circular". De forma geral, economia circular é entendido como o conceito estratégico que valoriza a redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia. Isso porque a extração de matérias-primas e o seu descarte na natureza de forma indiscriminada consiste em uma grande ameaça à sustentabilidade do planeta, uma vez que não permite que ecossistemas tenham o tempo necessário para se regenerar. Em muitos casos, os danos tornam-se irreversíveis, ameaçando a vida humana e de diversas espécies de seres vivos. O alerta é do Governo Federal. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade -18-12-24.mp3

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