O que é a "economia circular" e o seus impactos nos ecossistemas

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o assunto em destaque, com o comentarista Marco Bravo, é "economia circular". De forma geral, economia circular é entendido como o conceito estratégico que valoriza a redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia. Isso porque a extração de matérias-primas e o seu descarte na natureza de forma indiscriminada consiste em uma grande ameaça à sustentabilidade do planeta, uma vez que não permite que ecossistemas tenham o tempo necessário para se regenerar. Em muitos casos, os danos tornam-se irreversíveis, ameaçando a vida humana e de diversas espécies de seres vivos. O alerta é do Governo Federal. Ouça a conversa completa!