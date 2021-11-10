O que é a "agricultura de baixo carbono" e como ela impacta na sua vida

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", Marco Bravo trata da 'agricultura de baixo carbono'. O modelo consiste na aplicação de tecnologias para a produção sustentável de alimentos, já que a vertente do setor agrícola é uma das principais responsáveis pelo desequilíbrio do efeito estufa. A agricultura de baixo carbono é vista como uma alternativa sustentável para reduzir os impactos negativos do setor ao meio ambiente. É o que explica o comentarista, que também fala sobre como esse tipo de agricultura impacta na sua vida. Acompanhe!