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O que é a "agricultura de baixo carbono" e como ela impacta na sua vida

Quem explica é o comentarista de Meio Ambiente, Marco Bravo

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 10:16

Publicado em 

10 nov 2021 às 10:16
O assunto é agricultura de baixo carbono
O assunto é agricultura de baixo carbono Crédito: Pexels
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", Marco Bravo trata da 'agricultura de baixo carbono'. O modelo consiste na aplicação de tecnologias para a produção sustentável de alimentos, já que a vertente do setor agrícola é uma das principais responsáveis pelo desequilíbrio do efeito estufa. A agricultura de baixo carbono é vista como uma alternativa sustentável para reduzir os impactos negativos do setor ao meio ambiente. É o que explica o comentarista, que também fala sobre como esse tipo de agricultura impacta na sua vida. Acompanhe!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 10-11-21.mp3

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