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Entenda o novo marco regulatório de classificação de agrotóxicos

De acordo com as regras aprovadas por unanimidade, serão classificados desta forma apenas os agrotóxicos que trazem risco de morte caso sejam ingeridos, inalados ou entrem em contato com a pele

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 12:47

Publicado em 

24 jul 2019 às 12:47
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta terça-feira (23), um novo marco regulatório para avaliação e classificação toxicológica de agrotóxicos. A principal mudança diz respeito aos critérios que levam um produto a ser listado como “extremamente tóxico ”, o nível mais rígido de categorização. De acordo com a Anvisa, a mudança é benéfica porque leva o Brasil a seguir regras internacionais de classificação de agrotóxicos. Quem analisa o assunto é o comentarista Marco Bravo, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade.
De acordo com as regras aprovadas por unanimidade, serão classificados desta forma apenas os agrotóxicos que trazem risco de morte caso sejam ingeridos, inalados ou entrem em contato com a pele. Além disso, agora, as embalagens desses produtos passarão a indicar os perigos que eles oferecem para o agricultor e ao meio ambiente. As embalagens de agrotóxicos atualmente contêm o símbolo da caveira com uma faixa vermelha, indicando o perigo do produto, mas sem detalhes sobre os riscos.
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 24-07-19

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