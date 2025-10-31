Qual foi o melhor investimento em outubro? Especialista responde!

Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros analisa a rentabilidade dos investimentos em outubro e o acumulado em 2025. Qual foi o melhor investimento em outubro? "Pelo terceiro mês consecutivo, o Ibovespa apresentou ganhos. Em outubro variou 3,36% e acumula uma alta de 23% quase o dobro da Selic. As ações de empresas ligadas ao setor imobiliário performaram ainda melhor com uma alta de 63% no ano de 2025, apesar da queda de 2% neste último mês".