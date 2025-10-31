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Qual foi o melhor investimento em outubro? Especialista responde!

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 31 de Outubro de 2025 às 17:55

Publicado em 

31 out 2025 às 17:55
Investimentos, finanças, Dinheiro,
Investimentos, finanças, Dinheiro, Crédito: Freepik
Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros analisa a rentabilidade dos investimentos em outubro e o acumulado em 2025. Qual foi o melhor investimento em outubro? "Pelo terceiro mês consecutivo, o Ibovespa apresentou ganhos. Em outubro variou 3,36% e acumula uma alta de 23% quase o dobro da Selic. As ações de empresas ligadas ao setor imobiliário performaram ainda melhor com uma alta de 63% no ano de 2025, apesar da queda de 2% neste último mês".
"Se tomarmos as empresas que pagam os melhores dividendos dentro do Ibovespa, elas tiveram uma alta de 21% em 2025 até agora. O mercado esta esperando um 'raly' de Natal para a Bolsa brasileira. O capital externo tende a continuar a vir para o Brasil e também para os países emergentes. No acumulado de 2025, todas as principais Bolsas de Valores ao redor do mundo apresentam ganhos nas aplicações em Bolsa de Valores", explica. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 31-10-25

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