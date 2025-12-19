Balanço do ano: os melhores e os piores investimentos no acumulado de 2025

Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque quais foram, até o momento, os melhores e piores aplicações do ano até o momento. Reportagem do "Valor Investe" aponta que os mercados em 2025 têm oscilado sobretudo ao ritmo das tensões no comércio global e das mudanças na política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. A Selic escalou ao longo do ano e agora segue a 15% ao ano, mantendo a renda fixa entre as aplicações mais atraentes, ao oferecer retornos consistentes e com menor risco. A Bolsa brasileira, por sua vez, teve reação positiva. Em novembro, o Ibovespa alcançou o maior patamar histórico, aos 159.072 pontos. O avanço reflete fatores como a redução dos juros americanos, a trégua tarifária anunciada por Donald Trump e a expectativa de corte na Selic em 2026 diante do arrefecimento da inflação. Ouça a conversa completa!