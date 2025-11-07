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Até quando o Copom vai manter a Selic em 15%? Economista analisa!

Quem explica é o comentarista José Márcio de Barros!

Publicado em 07 de Novembro de 2025 às 17:49

Publicado em 

07 nov 2025 às 17:49
Taxa Selic
Taxa Selic, juros Crédito: Shutterstock
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil decidiu nesta semana manter a taxa básica de juros da economia, a Selic, estável em 15% ao ano. A decisão foi unânime. A taxa básica de juros da economia é o principal instrumento do BC para tentar conter as pressões inflacionárias, que tem efeitos, principalmente, sobre a população mais pobre. Segundo informações do portal "G1", esse é o maior patamar em quase 20 anos – em julho de 2006, ainda no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a Selic estava em 15,25% ao ano. Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 07-11-25

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