Afinal, onde investir em 2024? Conheça os melhores caminhos

A corretora Guide Investimentos afirmou em um relatório que um bom investimento em 2024 serão os títulos atrelados à inflação e os títulos prefixados, que se beneficiam do corte de juros no país e do fim da alta de juros nos Estados Unidos e em outras economias desenvolvidas. A empresa espera que eles devem continuar apresentando bom desempenho e superando o indicador CDI no ano que vem. As informações são do portal "Valor Investe". Nesta edição do "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!