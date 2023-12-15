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Afinal, onde investir em 2024? Conheça os melhores caminhos

Um dos caminhos, apontados pelo comentarista José Márcio de Barros, é a renda fixa

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 18:01

Publicado em 

15 dez 2023 às 18:01
Investimentos
Investimentos Crédito: Pexels
A corretora Guide Investimentos afirmou em um relatório que um bom investimento em 2024 serão os títulos atrelados à inflação e os títulos prefixados, que se beneficiam do corte de juros no país e do fim da alta de juros nos Estados Unidos e em outras economias desenvolvidas. A empresa espera que eles devem continuar apresentando bom desempenho e superando o indicador CDI no ano que vem. As informações são do portal "Valor Investe". Nesta edição do "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 15-12-23

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