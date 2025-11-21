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A semana na economia: o que acontece com quem tem investimentos no Banco Master?

Ouça a explicação do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 21 de Novembro de 2025 às 18:19

Publicado em 

21 nov 2025 às 18:19
Fachada do Banco Master, em São Paulo
Fachada do Banco Master, em São Paulo Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque que após a liquidação extrajudicial do Banco Master pelo Banco Central, cerca de 1,6 milhão de clientes receberão R$ 41 bilhões direto do FGC, (Fundo Garantidor de Crédito), entidade privada que funciona como um "seguro" para proteger o dinheiro de investidores e correntistas em caso de falência, intervenção ou liquidação de uma instituição financeira brasileira. E, entre as dúvidas feitas nesse cenário, está: o que acontece com quem tem investimentos no Banco Master? O comentarista explica!
CBN Investimentos - 21-11-25

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