A semana na economia: o que acontece com quem tem investimentos no Banco Master?

Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque que após a liquidação extrajudicial do Banco Master pelo Banco Central, cerca de 1,6 milhão de clientes receberão R$ 41 bilhões direto do FGC, (Fundo Garantidor de Crédito), entidade privada que funciona como um "seguro" para proteger o dinheiro de investidores e correntistas em caso de falência, intervenção ou liquidação de uma instituição financeira brasileira. E, entre as dúvidas feitas nesse cenário, está: o que acontece com quem tem investimentos no Banco Master? O comentarista explica!