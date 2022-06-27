Por que inovação é fundamental para o desenvolvimento?

Produtividade significa, em termos simples, fazer mais com menos. A medida é o quociente obtido pela divisão do que é produzido pela quantidade de trabalho, capital, matéria-prima, materiais ou energia empregado. E por que a produtividade é tão importante? Se uma empresa produz mais consumindo menos recursos fica mais competitiva, gera mais impostos, pode reduzir preços ou gerar mais lucro, que pode ser reinvestido, distribuído para os acionistas, transformado em aumento de salários ou novos empregos na mesma empresa ou em outras onde os recursos distribuídos forem reinvestidos. Tema para Evandro Milet, nesta edição do CBN Inovação. Ouça a conversa completa!