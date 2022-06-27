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CBN Inovação

Por que inovação é fundamental para o desenvolvimento?

Ouça a análise de Evandro Milet

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 18:18

Evandro Milet

Evandro Milet

Publicado em 

27 jun 2022 às 18:18
Inovação, startup
Inovação Crédito: Freepik
Produtividade significa, em termos simples, fazer mais com menos. A medida é o quociente obtido pela divisão do que é produzido pela quantidade de trabalho, capital, matéria-prima, materiais ou energia empregado. E por que a produtividade é tão importante? Se uma empresa produz mais consumindo menos recursos fica mais competitiva, gera mais impostos, pode reduzir preços ou gerar mais lucro, que pode ser reinvestido, distribuído para os acionistas, transformado em aumento de salários ou novos empregos na mesma empresa ou em outras onde os recursos distribuídos forem reinvestidos. Tema para Evandro Milet, nesta edição do CBN Inovação. Ouça a conversa completa!
CBN INOVAÇÃO - 27-06-22

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