Inovação não é só internet: conheça experiências que revolucionam outras áreas

Inovação não é só internet! Há exemplos de inovações na metalmecânica, por exemplo, e, hoje, existem instrumentos de apoio para empresas médias, sem muitos recursos, inovarem nessa área. É sobre esse assunto que Evandro Milet trata nesta edição do CBN Inovação. Exemplo trazido pelo comentarista é que interrompida na forma presencial em 2020 e 2021, a Mecshow – Feira da Metalmecânica + Inovação Industrial, ressurgiu na última semana maior do que todos os eventos dos seus 15 anos.