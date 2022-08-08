Inovação não é só internet: conheça experiências que revolucionam outras áreas

Inovação não é só internet! Há exemplos de inovações na metalmecânica, por exemplo, e, hoje, existem instrumentos de apoio para empresas médias, sem muitos recursos, inovarem nessa área. É sobre esse assunto que Evandro Milet trata nesta edição do CBN Inovação. Exemplo trazido pelo comentarista é que interrompida na forma presencial em 2020 e 2021, a Mecshow – Feira da Metalmecânica + Inovação Industrial, ressurgiu na última semana maior do que todos os eventos dos seus 15 anos.
O setor metalmecânico é dividido em empresas de fabricação de estruturas metálicas, caldeiraria, componentes e equipamentos, além de serviços de montagem eletromecânica e manutenção industrial. O faturamento das empresas fora do estado do ES passou de 28% em 2011 para 58% em 2021, mostrando a competitividade dos fornecedores e a visão estratégica de ampliação de mercado. Ouça a conversa completa!
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