Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Inovação

Inovação não é só internet: conheça experiências que revolucionam outras áreas

Ouça a conversa completa com Evandro Milet

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 18:08

Publicado em 

08 ago 2022 às 18:08
Mec Show
Mec Show Crédito: Vitor Jubini
Inovação não é só internet! Há exemplos de inovações na metalmecânica, por exemplo, e, hoje, existem instrumentos de apoio para empresas médias, sem muitos recursos, inovarem nessa área. É sobre esse assunto que Evandro Milet trata nesta edição do CBN Inovação. Exemplo trazido pelo comentarista é que interrompida na forma presencial em 2020 e 2021, a Mecshow – Feira da Metalmecânica + Inovação Industrial, ressurgiu na última semana maior do que todos os eventos dos seus 15 anos.
O setor metalmecânico é dividido em empresas de fabricação de estruturas metálicas, caldeiraria, componentes e equipamentos, além de serviços de montagem eletromecânica e manutenção industrial. O faturamento das empresas fora do estado do ES passou de 28% em 2011 para 58% em 2021, mostrando a competitividade dos fornecedores e a visão estratégica de ampliação de mercado. Ouça a conversa completa!
CBN Inovação - 08-08-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES
Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados