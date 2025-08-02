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Guia Capixaba

Roteiro para levar visitas e conhecer Domingos Martins

Ouça as dicas da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 02 de Agosto de 2025 às 10:47

Publicado em 

02 ago 2025 às 10:47
Pórtico de acesso a Campinho, em Domingos Martins
Pórtico de acesso a Campinho, em Domingos Martins Crédito: PMDM
Conhecida como a “Cidade do Verde”, por manter preservada suas florestas e tendo um dos três melhores climas do mundo, segundo a Revista Quatro Rodas, Domingos Martins é o município mais conhecido das montanhas capixabas. Vamos ao roteiro para você levar suas visitar para conhecer a região. 
GUIA CAPIXABA - DOM MARTINS - 02-08-25
Sábado:
- Café da Manhã: na Cafeteria Café com Prosa, na BR 262 (entre Vitória e Domingos Martins). Além do ótimo pão de queijo, a estufa de orquídeas ao lado da cafeteria é bem bacana.
- Passeio da Manhã: localidade de Santa Isabel, que guarda a história do município. Em 1847 os imigrantes subiram as montanhas e iniciaram a colonização de Domingos Martins nessa localidade. Por lá tem a Estação Ferroviária Germânica, e a icônica Velha da Praça, que foi transferida do antigo Hotel Vista Linda para Santa Isabel.
- Almoço: no Fritz Frida, restaurante em frente a Praça da Igreja Luterana em Domingos Martins que possui um cardápio inteiramente voltado à culinária típica alemã
- Tarde de Sábado: Workshop de Cerâmica no Estúdio Lim, passeio pela Rua das Flores e compra de artesanato Bauernmalerei no Atelier Osmério Deolindo, um patrimônio cultural imaterial do Espírito Santo
- Noite: passeio na Rua do Lazer, finalizando com a famosa pizza do Empório Flor de Liz
Domingo:
- Café da Manhã: na cafeteria do Bio Parque das Aves na localidade de Soído de Cima. Esse passeio custa R$ 40 a entrada e é um santuário com mais de 70 aves resgatadas como arara, tucano, avestruz e emu, além de uma tirolesa, lago com pedalinho, redes e momento de alimentação aos animais.
- Ainda na parte da manhã, um lugar bacana pra conhecer é a Cascata do Galo, a 10km do Centro de Domingos Martins. Fica no Distrito do Galo e para chegar, após passar a Praça da igreja luterana (Praça Arthur Gerhardt), virar à direita e seguir até o Restaurante Fazenda Imperial, virando à direita depois da ponte.
- Almoço e parte da tarde: Cervejaria Barba Ruiva na entrada da cidade, que possui um ótimo cardápio e cervejas artesanais premiadas no Word Beer Awards.

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