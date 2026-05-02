Estamos no meio de mais um feriadão em 2026 e o que não faltam são opções de passeios pela Grande Vitória! Ainda dá tempo de aproveitar. Temos opções culturais, parque aberto e belezas naturais para você aproveitar. As dicas são da comentarista Giovana Duarte, no Guia Capixaba. Confira!
Guia Capixaba - 02-05-26
- Roteiro de passeios para o feriadão na Grande Vitória
- 1. Roteiro em Nova Almeida/Serra + Fundão
Em Nova Almeida visite o Centro de Interpretação Aldeia, que fica ao lado da Igreja Reis Magos. Além do museu sempre há exposições de arte; atualmente está em cartaz a Exposição Através da Janela, da artista Ângela Gomes. A visitação na Igreja Reis Magos é gratuita e todos os dias, de 09h às 17h30. Já no Centro de Interpretação Aldeia a visitação é de terça a domingo de 09h30 às 17h30, também com entrada gratuita. Aproveite que está por Nova Almeida para provar o Tradicional Quindim, presente no distrito há 75 anos. Atravessando a Ponte sob o Rio Reis Magos você chega à cidade de Fundão, onde pode aproveitar o mar da Praia Grande e almoçar uma legítima moqueca capixaba nos bares e restaurantes pé na areia.
- 2. Roteiro em Vila Velha – Parque Cultural Casa do Governador
O Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, vai manter seu funcionamento no feriadão com cultura e natureza. As visitas mediadas acontecem sem necessidade de agendamento, percorrendo o acervo do Parque às 10h de sábado e domingo. Também é possível conhecer a exposição de Raul Mourão, aberta para visitação durante todo o período de funcionamento, na Galeria Gabinete. Outra opção é desacelerar caminhando pela natureza e aproveitar a área de cerca de 93 mil metros quadrados de Mata Atlântica do Parque. Aberto de 08h às 17h no sábado e de 08h às 15h no domingo, com entrada gratuita. Para retirar o ingresso gratuito basta acessar o site do Parque Casa do Governador ou diretamente na recepção do Parque.
- 3. Roteiro Vitória – Projeto Tamar + Cais das Artes
Em Vitória o Projeto Tamar abre de 10h às 17h oferecendo um roteiro interpretativo com muitas informações a respeito das ações de pesquisa e conservação das tartarugas marinhas no Brasil, biologia das espécies e espaços temáticos que evidenciam todo o ciclo de vida das tartarugas marinhas. Possui também mirante com vista panorâmica aos principais pontos turísticos da Grande Vitória e a loja do Projeto Tamar. O valor da entrada inteira é R$ 40 e meia-entrada para idosos acima de 60 anos, estudantes, professores, ID Jovem, crianças a partir de 06 anos, doadores com comprovação e pessoas com deficiência e seu acompanhante acompanhante sai a R$ 20. Já o Cais das Artes, aberto de quinta a domingo de 10h às 18h tem entrada gratuita e visitas guiadas, além da exposição “Amazônia” de Sebastião Salgado. A entrada é gratuita mas precisa retirar os ingressos o site do Cais das Artes.