O que há de melhor para se conhecer em Colatina, a ‘Princesa do Norte’

Colatina Crédito: Cláudio Costa

Nesta edição do "Guia Capixaba", a comentarista Giovana Duarte nos leva para Colatina, Noroeste do Estado! A história de Colatina começa muito antes da emancipação política, em 1921. Até aí, a cidade era uma vila subordinada a Linhares. A chegada da estrada de ferro (que mais tarde viria ser a EF Vitória a Minas), e o desbravamento da margem Norte do Rio Doce, a partir da construção da ponte Florentino Avidos, colocaram Colatina definitivamente no mapa. Numa ascensão muito rápida, o município passou a ocupar posição de destaque no cenário político e econômico do Estado. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 01-10-22

A cerca de 135km de Vitória, Colatina é chamada de “Princesa do Norte” porque durante as décadas de 1940 a 1950 era uma das cidades mais ricas do estado através das atividades em café, madeira e pecuária, se consolidando como o centro comercial e cultural de toda a região centro-norte do estado.

PONTOS TURÍSTICOS

Cristo Redentor

O Cristo Redentor de Colatina é o segundo maior Cristo do país e tem um total de 35,5 metros de altura.

Onde fica: Bairro Bela Vista, na região central da cidade.

Dias e horários para visitação: diariamente, das 08h às 16h

Caso esteja em um grupo com mais de 10 pessoas é necessário realizar agendamento através do telefone (27) 3177-7073

Entrada gratuita

Pôr do Sol no Calçadão da Av. Beira Rio – Rio Doce

Na década de 60 o pôr do sol de Colatina foi considerado um dos mais bonitos do mundo pela revista norte americana Time. Ao redor ficam diversos estabelecimentos com opções gastronômicas. Possui também um amplo espaço para a prática de atividades físicas, lazer ou piquenique ao ar livre.

São Pedro Frio

Colatina é conhecida pelo calor intenso, mas possui um distrito que tem o apelido de “Suíça Colatinense” por causa do clima de montanha: é São Pedro Frio, que fica no sentido Colatina x Baixo Guandu, na BR-259. Na região, a Serra da Cangalha com 700 metros de altitude é uma das atrações. No distrito também há um mirante muito conhecido, com vista para a Mata Atlântica.

Cachoeira do Oito

Cachoeira localizada na estrada para o Distrito de Paul de Graça Aranha. Pela rodovia, saindo da sede do município, seguir pela Rodovia BR-259 sentido Vitória até a ponte nova de Colatina, e atravessando a ponte entrar 1km à frente, no lado direito da estrada que leva ao Distrito de Paul de Graça Aranha. Trecho não pavimentado.

pela rodovia, partindo da sede, seguir pela Rodovia BR-259 sentido VitÛria atÈ a ponte nova de Colatina. Atravessando a ponte, 1km ‡ frente entrar ‡ direita na estrada que leva ao Distrito de Paul de Graça Aranha por mais 9km de trecho não pavimentado.

Catedral do Sagrado Coração de Jesus

Patrimônio histórico com enormes vitrais coloridos e paredes com passagens bíblicas. A igreja foi projetada por Calixto Benedito, que também foi responsável pelo Santuário de Aparecida

Fica aberta para visitação diariamente, das 06h às 21h.

Ninho das Garças

Na localidade São Sebastião do Norte está o Ninho das Garças. O local, segundo a Prefeitura Municipal de Colatina, é um dos dois mais importantes santuários ecológicos do estado. O espaço está na margem esquerda do Rio Doce, na rodovia que liga Colatina ao município de Marilândia, no quilômetro 6, no Sítio Porto das Barcas, de propriedade particular. Lá, as garças dormem e se reproduzem. Para visitar é necessário agendar através do telefone (27) 3177-7073.

Baunilha

No pequeno distrito de Baunilha está o Restaurante Parada Gobetti, às margens da BR-259. Logo na entrada tem esculturas gigantes de artistas como por exemplo o cantor Roberto Carlos, com cinco metros de altura e quase uma tonelada. Conta a história que o prefeito de uma cidade encomendou a peça e desistiu da compra, foi quando Keuda Gobetti, fã do cantor e dona do restaurante, decidiu comprar e colocar como atrativo turístico na porta do seu restaurante. O restaurante ganhou fama e hoje possui várias esculturas que sempre são renovadas: Turma do Chaves, Ayrton Senna, Ratinho, Elvis, Hulk e até o carro dos Flintstones.

Opções de Gastronomia que já conheci e indico:

Restaurante do Sr. Rubens: abre de terça a domingo para almoço. O restaurante tem mais de 50 anos de existência e por lá já comi o famoso Camarão na Manteiga, prato tradicional da casa. A Rabada no Feijão é outro prato famoso do cardápio.

Fica na Av. Presidente Kennedy nº 112º em Vila Nova

Restaurante Irajá: um excelente lugar para comer moqueca capixaba. Por lá também recomendo a farofinha de siri. Abre diariamente das 11h às 23h e possui estacionamento próprio.

Fica na Praça Izidoro Binda nº 136 em Vila Nova