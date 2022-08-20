Desbravando o Caparaó: os encantos de Pedra Menina e outros segredos da região

Pedra Menina, no Caparaó Crédito: Giovana Duarte

O assunto em destaque nesta edição do "Guia Capixaba", com a comentarista Giovana Duarte, é a região do Caparaó. Ideal para a prática do turismo de aventura, do ecoturismo e do agroturismo, a Região do Caparaó é formada por dez municípios que ficam no entorno do Parque Nacional do Caparaó. São eles: Alegre, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iúna, Irupi, Jerônimo Monteiro e São José do Calçado. Um dos destaques desse passeio, aponta a comentarista, é a região é Pedra Menina, em Dores do Rio Preto.

Your browser does not support the audio element. GUIA CAPIXABA - 20-08-22

ROTEIRO SUGERIDO PELA GIOVANA!

Pedra Menina é um tesouro precioso no Caparaó Capixaba. Fica em Dores do Rio Preto, na divisa com Minas, aos pés da entrada capixaba do Parque Nacional do Caparaó a 250km de Vitória (cerca de 04h de carro). Para ir de ônibus saindo de Vitoria é necessário ir até Guaçuí e de lá pegar outro ônibus até Dores do Rio Preto, onde fica Pedra Menina. Além do passeio no Parque Nacional do Caparaó, onde fica o Pico da Bandeira, o distrito em si já é um lugar incrível para passear. As ruas são ladeadas por pequenas cachoeiras, e também há várias cachoeiras para visitar (como a Cachoeira dos Sete Pilões, a Cachoeira do Aurélio e a Cachoeira da Farofa).

O distrito possui opções de hospedagem exuberantes, como a Casa do Lago com chalés equipados com banheiras, a Pousada Água Marinha com uma vista incrível da Serra do Caparaó e a Flor de Café, que tem uma das melhores cafeterias que já conheci pelo ES e também um SPA. Quando estive por lá contratei uma agência, a Pico da Bandeira Tur, que me apresentou roteiros especiais. Por exemplo: roteiros românticos para casais, roteiros para quem curte aventura, roteiros para os apaixonados por café, roteiros para quem vai com crianças.