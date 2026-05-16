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Clima de amor: lugares para casamentos a céu aberto e lua de mel pelo ES

Do litoral às montanhas, o Espírito Santo reúne cenários românticos para quem sonha com casamento ao ar livre e uma lua de mel inesquecível

Publicado em 16 de Maio de 2026 às 12:04

Juliana Ribeiro Ferreira

Juliana Ribeiro Ferreira

Publicado em 

16 mai 2026 às 12:04
Casamento, alianças
Destinos encantadores do Espírito Santo para casamentos a céu aberto e luas de mel inesquecíveis Crédito: Freepik
Maio é o mês das noivas! E atendendo aos pedidos dos ouvintes, nesta edição do "Guia Capixaba", com a comentarista Giovana Duarte, as dicas são de lugares para casamento a céu aberto e lua de mel pelo Espírito Santo.
Guia Capixaba - 16-05-26

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