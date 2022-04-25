Usar máscara perto de quem não usa: qual é o nível de proteção?

Desde o dia 6 de abril, o governo estadual derrubou a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 no Espírito Santo, seja em ambientes abertos ou fechados. Mas a pandemia não acabou e o coronavírus ainda infecta, em média, 14 mil brasileiros todos os dias.
Por isso, nesta edição do Especial Coronavírus, Ethel Maciel avalia a necessidade ou não da continuidade do uso de máscaras e explica como fica a transmissão do vírus em um ambiente com pessoas com e sem o equipamento. Acompanhe!
CBN ESPECIAL CORONAVIRUS - 21.42 - 25-04-22