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CBN Especial Coronavírus

Usar máscara perto de quem não usa: qual é o nível de proteção?

Ouça a conversa completa com Ethel Maciel!

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 12:13

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

25 abr 2022 às 12:13
Máscaras duplas podem prevenir disseminação das novas variantes
Máscaras duplas podem prevenir disseminação das novas variantes Crédito: Freepik
Desde o dia 6 de abril, o governo estadual derrubou a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 no Espírito Santo, seja em ambientes abertos ou fechados. Mas a pandemia não acabou e o coronavírus ainda infecta, em média, 14 mil brasileiros todos os dias.
Por isso, nesta edição do Especial Coronavírus, Ethel Maciel avalia a necessidade ou não da continuidade do uso de máscaras e explica como fica a transmissão do vírus em um ambiente com pessoas com e sem o equipamento. Acompanhe!
CBN ESPECIAL CORONAVIRUS - 21.42 - 25-04-22

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