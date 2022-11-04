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Casos de Covid podem subir no Brasil nas próximas semanas, alertam especialistas

A comentarista Ethel Maciel fala sobre o tema

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 18:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 nov 2022 às 18:20
Coronavírus no mundo, Covid-19
Coronavírus no mundo, Covid-19 Crédito: Getty Images
A nova onda de Covid que já avança na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos acende um alerta para o Brasil, segundo especialistas. A retirada das medidas contra a Covid, como o uso de máscaras, e a maior interação das pessoas já se refletem em uma subida de casos, o que pode levar a um aumento nas hospitalizações e mortes, ainda que consideravelmente menor do que nos anos anteriores da pandemia. No estado de São Paulo, por exemplo, as novas internações em UTI para Covid aumentaram 86,5%, do dia 17 de outubro até o último dia 31, enquanto as novas internações na região metropolitana de SP cresceram 46% no mesmo período. Tema para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Ciência e Saúde. Ouça a conversa completa!
CBN Ciência e Saúde - 04-11-22

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