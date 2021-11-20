Saiba como preparar o "entrevero", um delicioso sanduíche com carnes

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita vem da culinária de rua! Juarez Campos ensina o preparo do "entrevero", um tipo de sanduíche com diversos tipos de carnes. Acompanhe o passo a passo!
A receita [rende 4 unidades]
- Ingredientes
- 150g de alcatra cortada em cubos
- 150g de peito de frango cortado em cubos
- 150g de coração de frango limpo
- 150g de linguiça calabresa em cubos
- 1 colher de sopa de óleo
- 1 cebola pequena cortada em pétalas
- 1 pimentão verde em cubos
- 1/2 pimentão vermelho em cubos
- 1/2 pimentão amarelo em cubos
- 4 unidades de pão ciabatta ou pão de cachorro quente
- 5 folhas de alface americana cortada em fatias finas
- 1 tomate em cubos
- 1 xícara de chá de muçarela ralada
- Sal e pimenta do reino a gosto
- Preparo:
- Tempere a alcatra, o peito e o coração de frango, separadamente, com sal e pimenta do reino. Reserve
- Aqueça uma frigideira com óleo e sele as carnes, uma de cada vez, e reserve
- Frite a linguiça, acrescente a cebola e os pimentões e coloque as carnes grelhadas na frigideira
- Refogue em fogo bem alto por 3 minutos
- Adicione meio copo de água quente, mexa bem e deixe secar
- Desligue o fogo
- Montagem:
- Abra o pão e recheie com o entrevero
- Adicione também a alface e o tomate picados
- Finalize com o queijo ralado e leve ao forno rapidamente para gratinar
- Sirva em seguida
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 20-11-21