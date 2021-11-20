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CBN e as Dicas do Chef

Saiba como preparar o "entrevero", um delicioso sanduíche com carnes

Confira o passo a passo feito pelo Chef Juarez Campos

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 12:22

Publicado em 

20 nov 2021 às 12:22
Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória
Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita vem da culinária de rua! Juarez Campos ensina o preparo do "entrevero", um tipo de sanduíche com diversos tipos de carnes. Acompanhe o passo a passo!

A receita [rende 4 unidades]

  • Ingredientes
  • 150g de alcatra cortada em cubos
  • 150g de peito de frango cortado em cubos
  • 150g de coração de frango limpo
  • 150g de linguiça calabresa em cubos
  • 1 colher de sopa de óleo
  • 1 cebola pequena cortada em pétalas
  • 1 pimentão verde em cubos
  • 1/2 pimentão vermelho em cubos
  • 1/2 pimentão amarelo em cubos
  • 4 unidades de pão ciabatta ou pão de cachorro quente
  • 5 folhas de alface americana cortada em fatias finas
  • 1 tomate em cubos
  • 1 xícara de chá de muçarela ralada
  • Sal e pimenta do reino a gosto
  • Preparo:
  • Tempere a alcatra, o peito e o coração de frango, separadamente, com sal e pimenta do reino. Reserve
  • Aqueça uma frigideira com óleo e sele as carnes, uma de cada vez, e reserve
  • Frite a linguiça, acrescente a cebola e os pimentões e coloque as carnes grelhadas na frigideira
  • Refogue em fogo bem alto por 3 minutos
  • Adicione meio copo de água quente, mexa bem e deixe secar
  • Desligue o fogo
  • Montagem:
  • Abra o pão e recheie com o entrevero
  • Adicione também a alface e o tomate picados
  • Finalize com o queijo ralado e leve ao forno rapidamente para gratinar
  • Sirva em seguida
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 20-11-21

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