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CBN e as Dicas do Chef

Saiba como fazer risoto de abóbora com fonduta de gorgonzola e avelãs

Prato vegetariano é perfeito para quem aprecia ingredientes ricos em sabor

Publicado em 18 de Janeiro de 2025 às 11:17

Publicado em 

18 jan 2025 às 11:17
Chef Juarez Campos
Chef Juarez Campos Crédito: Vitor Jubini
Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina uma receita especial para aqueles que preferem pratos sem proteína de origem animal. Em homenagem ao filho - que é vegetariano-, o comentarista ensina uma receita de risoto de abóbora com fonduta de gorgonzola e avelãs, um preparo para quem aprecia pratos sofisticados com ingredientes ricos em sabor. Vamos aos preparativos!
  • Ingredientes: (4 porções) 
  • 320g de arroz arbóreo 
  • ½ media cebola picada 
  • 1 dente de alho picado 
  • ¼ de xícara de azeite 
  • 4 colheres de sopa de manteiga 
  • 2 colheres de sopa de Grana Padano 
  • ½ xicara de vinho branco seco 
  • 1.5 l de caldo de frango ou legumes 
  • 200g de abóbora vermelha cozida e processada 
  • 1 colher de sopa de requeijão catupiry ou similar 
  • Fonduta de Gorgonzola 
  • Avelãs picadas e torradas Caramelo Balsâmico (opcional)
Preparo: liquidifique a abóbora cozida com o catupiry e um pouco de caldo de frango formando um creme. Reserve. Numa panela, refogue o alho e cebola no azeite e na metade da manteiga. Junte o arroz e refogue. Acrescente o vinho branco e deixe evaporar. Junte o caldo aos poucos, até o arroz ficar al dente. Acrescente o creme de abóbora com catupiry e a metade da couve picada. Desligue o fogo e junte o Grana Padano e a manteiga gelada. Verifique o tempero. Sirva riscado com fonduta de gorgonzola e avelãs picadas e torradas e gotas de caramelo balsâmico. 
Fonduta de gorgonzola 
  • Ingredientes: 
  • 100g de queijo Gorgonzola ralado grosso ou de sua preferência.
  • 300ml de creme de leite fresco.
Preparo: Derreter o Gorgonzola no creme de leite fresco aquecido e mixar até formar o creme homogêneo. Se precisar adicione leite para acertar a textura. Reservar aquecido.
CBN - Dicas do Chef - Risoto de Abóbora - 8.56s - 18-01-25.mp3

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