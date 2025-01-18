Saiba como fazer risoto de abóbora com fonduta de gorgonzola e avelãs

Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina uma receita especial para aqueles que preferem pratos sem proteína de origem animal. Em homenagem ao filho - que é vegetariano-, o comentarista ensina uma receita de risoto de abóbora com fonduta de gorgonzola e avelãs, um preparo para quem aprecia pratos sofisticados com ingredientes ricos em sabor. Vamos aos preparativos!
- Ingredientes: (4 porções)
- 320g de arroz arbóreo
- ½ media cebola picada
- 1 dente de alho picado
- ¼ de xícara de azeite
- 4 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de Grana Padano
- ½ xicara de vinho branco seco
- 1.5 l de caldo de frango ou legumes
- 200g de abóbora vermelha cozida e processada
- 1 colher de sopa de requeijão catupiry ou similar
- Fonduta de Gorgonzola
- Avelãs picadas e torradas Caramelo Balsâmico (opcional)
Preparo: liquidifique a abóbora cozida com o catupiry e um pouco de caldo de frango formando um creme. Reserve. Numa panela, refogue o alho e cebola no azeite e na metade da manteiga. Junte o arroz e refogue. Acrescente o vinho branco e deixe evaporar. Junte o caldo aos poucos, até o arroz ficar al dente. Acrescente o creme de abóbora com catupiry e a metade da couve picada. Desligue o fogo e junte o Grana Padano e a manteiga gelada. Verifique o tempero. Sirva riscado com fonduta de gorgonzola e avelãs picadas e torradas e gotas de caramelo balsâmico.
Fonduta de gorgonzola
- Ingredientes:
- 100g de queijo Gorgonzola ralado grosso ou de sua preferência.
- 300ml de creme de leite fresco.
Preparo: Derreter o Gorgonzola no creme de leite fresco aquecido e mixar até formar o creme homogêneo. Se precisar adicione leite para acertar a textura. Reservar aquecido.
CBN - Dicas do Chef - Risoto de Abóbora - 8.56s - 18-01-25.mp3