Receita de início de ano: fricassê de frango com milho verde

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, o Chef Juarez Campos inicia o ano de 2022 com uma receita pra lá de especial: fricassê de frango com milho verde. Acompanhe a conversa com a jornalista Fernanda Queiroz!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 01-01-22
A RECEITA:
Ingredientes:
- 400g de frango cozido e desfiado
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola média picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 alho porro grosso picado
- 100g de champignons fatiados
- 2 tomates sem sementes picados
- ½ xícara de cheiro verde picado
- 200g de muçarela ralada
- Sal e pimenta do reino a gosto
- Batata palha
Creme de milho:
- 1 lata de milho escorrido
- 1 xícara de chá de leite
- ½ xícara de creme de leite
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 1 colher de sopa de manteiga
- Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
- Refogar cebola, alho e alho poró no azeite até murchar
- Junte os tomates, cheiro verde e o frango e refogue um pouco mais. Acerte o tempero e reserve
- Para o creme de milho liquidifique o milho, leite, creme de leite, amido de milho
- Transfira para uma panela com a manteiga e cozinhe em fogo médio até engrossar mexendo sempre. Acerte o tempero
- Num refratário coloque uma camada do refogado, uma de muçarela, uma do creme de milho e outra de muçarela. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus para gratinar
- Sirva coberto com a batata palha.