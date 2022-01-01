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CBN e as Dicas do Chef

Receita de início de ano: fricassê de frango com milho verde

Ouça o passo a passo do Chef Juarez Campos

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 11:33

Publicado em 

01 jan 2022 às 11:33
Fricassê
Fricassê Crédito: Qualy
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, o Chef Juarez Campos inicia o ano de 2022 com uma receita pra lá de especial:  fricassê de frango com milho verde. Acompanhe a conversa com a jornalista Fernanda Queiroz! 
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 01-01-22

A RECEITA:

Ingredientes:
  • 400g de frango cozido e desfiado
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola média picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 alho porro grosso picado
  • 100g de champignons fatiados
  • 2 tomates sem sementes picados
  • ½ xícara de cheiro verde picado
  • 200g de muçarela ralada
  • Sal e pimenta do reino a gosto
  • Batata palha
Creme de milho:
  • 1 lata de milho escorrido
  • 1 xícara de chá de leite
  • ½ xícara de creme de leite
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
  • Refogar cebola, alho e alho poró no azeite até murchar
  • Junte os tomates, cheiro verde e o frango e refogue um pouco mais. Acerte o tempero e reserve
  • Para o creme de milho liquidifique o milho, leite, creme de leite, amido de milho
  • Transfira para uma panela com a manteiga e cozinhe em fogo médio até engrossar mexendo sempre. Acerte o tempero
  • Num refratário coloque uma camada do refogado, uma de muçarela, uma do creme de milho e outra de muçarela. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus para gratinar
  • Sirva coberto com a batata palha.

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