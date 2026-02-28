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CBN e as Dicas do Chef

Quiche de Legumes com Massa de Inhame

Acompanhe os detalhes da receita com o Chef Juarez

Publicado em 28 de Fevereiro de 2026 às 11:49

Publicado em 

28 fev 2026 às 11:49
Quiche de queijos e tomate
Quiche de queijos e tomate Crédito: Pixabay
Nesta edição do quadro CBN e as Dicas do Chef, o querido Juarez Campos ensina uma receita que une saúde e sabor: a Quiche de Legumes com Massa de Inhame. O grande diferencial está na substituição de parte da massa tradicional pelo inhame cozido, garantindo uma textura incrível e muito mais nutrientes para o prato. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - QUICHE COM INHAME - 13.38s - 28-02-26.mp3
  • RECEITA: Quiche de Legumes com Massa de Inhame
  • Ingredientes da Massa
    - 300g de inhame cozido espremido
    - 1 e ½ colher de sopa de manteiga
    - 1 ovo
    - 1 e ½ colher de chá de sal
    - 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • Ingredientes do Recheio
    - 3 ovos
    - 200g de creme de leite
    - ½ xícara de chá de queijo Prato picado
    - Sal, pimenta e noz moscada ralada a gosto
    - 1 abobrinha ralada grossa
    - 1 tomate em cubinhos
    - 1 tomate em rodelas
    - 2 colheres de sopa de queijo Parmesão ralado
  • Preparo
    - Misture o inhame com a manteiga, o ovo, o sal e a farinha aos poucos até desgrudar das mãos.
    - Leve à geladeira por 30 minutos.
    - Abra a massa em forma de fundo falso de 27 cm, cubra com papel alumínio, fure com um garfo e asse em forno médio pré-aquecido por cerca de 15 minutos.
    - Bata no liquidificador os ovos, o creme de leite, o queijo e os temperos.
    - Misture a abobrinha e o tomate em cubos, despeje sobre a massa, cubra com o tomate fatiado e o Parmesão e asse por cerca de 40 minutos, até dourar.

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