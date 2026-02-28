Nesta edição do quadro CBN e as Dicas do Chef, o querido Juarez Campos ensina uma receita que une saúde e sabor: a Quiche de Legumes com Massa de Inhame. O grande diferencial está na substituição de parte da massa tradicional pelo inhame cozido, garantindo uma textura incrível e muito mais nutrientes para o prato. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - QUICHE COM INHAME - 13.38s - 28-02-26.mp3
- RECEITA: Quiche de Legumes com Massa de Inhame
- Ingredientes da Massa
- 300g de inhame cozido espremido
- 1 e ½ colher de sopa de manteiga
- 1 ovo
- 1 e ½ colher de chá de sal
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- Ingredientes do Recheio
- 3 ovos
- 200g de creme de leite
- ½ xícara de chá de queijo Prato picado
- Sal, pimenta e noz moscada ralada a gosto
- 1 abobrinha ralada grossa
- 1 tomate em cubinhos
- 1 tomate em rodelas
- 2 colheres de sopa de queijo Parmesão ralado
- Preparo
- Misture o inhame com a manteiga, o ovo, o sal e a farinha aos poucos até desgrudar das mãos.
- Leve à geladeira por 30 minutos.
- Abra a massa em forma de fundo falso de 27 cm, cubra com papel alumínio, fure com um garfo e asse em forno médio pré-aquecido por cerca de 15 minutos.
- Bata no liquidificador os ovos, o creme de leite, o queijo e os temperos.
- Misture a abobrinha e o tomate em cubos, despeje sobre a massa, cubra com o tomate fatiado e o Parmesão e asse por cerca de 40 minutos, até dourar.