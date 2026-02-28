Nesta edição do quadro CBN e as Dicas do Chef, o querido Juarez Campos ensina uma receita que une saúde e sabor: a Quiche de Legumes com Massa de Inhame. O grande diferencial está na substituição de parte da massa tradicional pelo inhame cozido, garantindo uma textura incrível e muito mais nutrientes para o prato. Ouça a conversa completa!