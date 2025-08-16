Aprenda o preparo: Creme de Milho Verde com Carne Seca e Couve

Aprenda o preparo com o chef Juarez Campos de um Creme de Milho Verde com Carne Seca e Couve. Esta é uma das receitas escolhidas pelo nosso comentarista e cujo preparo foi especialmente pensado para pacientes oncológicos.
Ingredientes:
8 espigas de milho verde debulhadas
1 cebola grande picada
2 dentes de alho picados
2 colheres de sobremesa de óleo de girassol
4 folhas de couve cortada fininha
200g de charque traseiro dessalgado e picado, cozido na pressão por 40 minutos
1L de caldo de legumes caseiro
Sal a gosto
Preparo:
Refogue a cebola e o alho no óleo até murchar bem,
Adicione o milho e refogue um pouco mais.
Acrescente o caldo de legumes caseiro e deixe cozinhar até o milho ficar macio, cerca de 20 minutos.
Liquidifique a sopa e passe numa peneira.
Junte a couve, a carne seca e aqueça sem tampar e acerte o tempero.
Caldo de Legumes
Ingredientes:
1 colher de sopa de azeite
1 cebola picada
1 cenoura picada
1 talo de aipo picados
Folhas de aipo
Casca de cebola e de tomate
1 ramo de tomilho
1,5L de água
1 colher de café nivelada de sal
Preparo:
Aqueça o azeite em uma panela grande, adicione os legumes e refogue por 2 a 3 minutos e junte o tomilho.
Acrescente a água, espere ferver e cozinhe em fogo baixo por 1h e 30 minutos, até o caldo reduzir a 1 litro.
Tempere, coe sobre uma tigela, descarte o que resta na peneira e reserve o caldo.
Dica: Após feito pode congelar nas forminhas de gelo.