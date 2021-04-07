Vazamento do Facebook: como saber se seus dados foram expostos?

Mais de meio bilhão de pessoas em todo o mundo tiveram informações pessoais vazadas através do Facebook. Uma em cada cinco pessoas com perfil na rede social foi afetada. Somente no Brasil, uma estimativa dá conta de 8 milhões de indivíduos com dados expostos. O vazamento foi identificado no último sábado (03). As informações de 553 milhões de perfis da rede social estavam disponíveis gratuitamente em um fórum da internet e incluíam detalhes como número de telefone, nome completo, e-mail e data de nascimento. Como saber se seus dados foram expostos? Quem responde é Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia! Acompanhe!