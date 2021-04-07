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CBN E A TECNOLOGIA

Vazamento do Facebook: como saber se seus dados foram expostos?

Ouça as explicações do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 12:04

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

07 abr 2021 às 12:04
Mais de meio bilhão de pessoas em todo o mundo tiveram informações pessoais vazadas através do Facebook. Uma em cada cinco pessoas com perfil na rede social foi afetada. Somente no Brasil, uma estimativa dá conta de 8 milhões de indivíduos com dados expostos. O vazamento foi identificado no último sábado (03). As informações de 553 milhões de perfis da rede social estavam disponíveis gratuitamente em um fórum da internet e incluíam detalhes como número de telefone, nome completo, e-mail e data de nascimento. Como saber se seus dados foram expostos? Quem responde é Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia! Acompanhe!
Sites que identificam vazamentos de dados:
https://haveibeenpwned.com/
https://minhasenha.com/
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/registrato
 
 
 

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