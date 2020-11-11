Empresas podem ler conversas de funcionários no WhatsApp Web?

Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré discute junto aos ouvintes a relação digital de empregados e empregadores. Para facilitar o dia a dia de trabalho, muitos profissionais conectam o aplicativo de mensagens WhatsApp, o mais popular em todo mundo, no computador corporativo. Mas será que ao fazer isso, o trabalhador acaba "abrindo" sua vida para ser lida pelos seus patrões? Sudré explica que o "zap" utiliza criptografia para proteger as mensagens, mas elas ficam desprotegidas quando estão abertas na tela do computador. Um software, como os utilizados para o acesso remoto das máquinas, permite um controle de tudo que é feito nos equipamentos corporativos. Sendo assim, especialistas orientam: para o funcionário, não é adequado confundir ferramentas de trabalho e atividades pessoais, ainda que os direitos constitucionais, do ponto de vista jurídico, que zelam pela honra e vida privada garantam proteção contra excessos em alguns casos. Acompanhe as explicações!