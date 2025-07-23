Como uma senha fraca provocou a falência de uma empresa centenária

Nesta semana foi destaque a notícia de que acredita-se que uma única senha tenha sido suficiente para que uma gangue de ataque cibernético do tipo ransomware destruísse uma empresa de 158 anos — e deixasse 700 pessoas sem emprego. A KNP, empresa de transportes de Northamptonshire, é apenas uma das dezenas de milhares de empresas do Reino Unido que foram alvo de ataques deste tipo. No caso da KNP, acredita-se que os hackers conseguiram entrar no sistema de computador adivinhando a senha de um funcionário e, em seguida, criptografaram os dados da empresa e bloquearam seus sistemas internos. As informações são do "G1". Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos entender o risco de uma senha fraca e como deixá-la mais forte. Ouça a conversa completa!