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CBN e a Tecnologia

Como uma senha fraca provocou a falência de uma empresa centenária

Ouça as explicações do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 23 de Julho de 2025 às 11:39

Publicado em 

23 jul 2025 às 11:39
O ideal é usar senhas fortes e com a autenticação de dois fatores (Imagem: tsingha25 | Shutterstock)
[Edicase]O ideal é usar senhas fortes e com a autenticação de dois fatores (Imagem: tsingha25 | Shutterstock) Crédito: Imagem: tsingha25 | Shutterstock
Nesta semana foi destaque a notícia de que acredita-se que uma única senha tenha sido suficiente para que uma gangue de ataque cibernético do tipo ransomware destruísse uma empresa de 158 anos — e deixasse 700 pessoas sem emprego. A KNP, empresa de transportes de Northamptonshire, é apenas uma das dezenas de milhares de empresas do Reino Unido que foram alvo de ataques deste tipo. No caso da KNP, acredita-se que os hackers conseguiram entrar no sistema de computador adivinhando a senha de um funcionário e, em seguida, criptografaram os dados da empresa e bloquearam seus sistemas internos. As informações são do "G1". Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos entender o risco de uma senha fraca e como deixá-la mais forte. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN E A TECNOLOGIA - 23-07-25

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