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CBN e a Tecnologia

Afinal, o que é uma VPN e quais seus riscos? Especialista esclarece!

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 23 de Agosto de 2024 às 11:24

Publicado em 

23 ago 2024 às 11:24
curso, tecnologia, computador
 inovação tecnológica Crédito: Shutterstock
Para tentar se proteger na Internet, muitos usuários estão utilizando serviços de "VPN" que criptografam os dados que estão navegando pela internet. A questão é que muitos desses serviços estão, na verdade, espionando o que o usuário faz na rede. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos entender o que é a VPN, para que servem e os seus cuidados. De forma geral, a "VPN" é uma sigla em inglês para "rede privada virtual" ou "rede virtual privada". A tecnologia foi criada para permitir que empresas e organizações criem "túneis" dentro da internet para conectar computadores em qualquer lugar do mundo à sua rede interna. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 23-08-24.mp3

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