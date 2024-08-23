Afinal, o que é uma VPN e quais seus riscos? Especialista esclarece!

Para tentar se proteger na Internet, muitos usuários estão utilizando serviços de "VPN" que criptografam os dados que estão navegando pela internet. A questão é que muitos desses serviços estão, na verdade, espionando o que o usuário faz na rede. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos entender o que é a VPN, para que servem e os seus cuidados. De forma geral, a "VPN" é uma sigla em inglês para "rede privada virtual" ou "rede virtual privada". A tecnologia foi criada para permitir que empresas e organizações criem "túneis" dentro da internet para conectar computadores em qualquer lugar do mundo à sua rede interna. Ouça a conversa completa!