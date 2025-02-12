TCES recua e derruba suspensão a aumento de salário de prefeitos no ES

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que o Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) decidiu, em sessão plenária realizada nesta terça-feira (11), revogar o efeito das medidas cautelares que haviam mandado suspender o reajuste salarial concedido a prefeitos, vices e secretários municipais de cidades capixabas. A relatoria de todas as ações envolvendo o tema estava a cargo do conselheiro Sérgio Aboudib. As cidades que tiveram as medidas cautelares proibindo aumento de salários revogadas: Água Doce do Norte; Cariacica; São José do Calçado; Piúma; Serra e Vila Velha. O posicionamento da Corte de rever as medidas que barraram o reajuste para agentes políticos nos municípios teve como base o fato de Aboudib reconhecer em decisão e, depois, recuar de uma liminar proferida no último dia 4, em que, atendendo a pedido do vereador Rafael Primo (PT), determinava a suspensão da vigência do reajuste concedido ao prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), a seu vice, Cael Linhalis (PSB), e aos secretários da cidade. Ouça a covnersa completa!