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CBN e a Política

TCES recua e derruba suspensão a aumento de salário de prefeitos no ES

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 18:27

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

12 fev 2025 às 18:27
Tribunal de Contas
Tribunal de Contas Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que o Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) decidiu, em sessão plenária realizada nesta terça-feira (11), revogar o efeito das medidas cautelares que haviam mandado suspender o reajuste salarial concedido a prefeitos, vices e secretários municipais de cidades capixabas. A relatoria de todas as ações envolvendo o tema estava a cargo do conselheiro Sérgio Aboudib. As cidades que tiveram as medidas cautelares proibindo aumento de salários revogadas: Água Doce do Norte; Cariacica; São José do Calçado; Piúma; Serra e Vila Velha. O posicionamento da Corte de rever as medidas que barraram o reajuste para agentes políticos nos municípios teve como base o fato de Aboudib reconhecer em decisão e, depois, recuar de uma liminar proferida no último dia 4, em que, atendendo a pedido do vereador Rafael Primo (PT), determinava a suspensão da vigência do reajuste concedido ao prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), a seu vice, Cael Linhalis (PSB), e aos secretários da cidade. Ouça a covnersa completa!
CBN e a Política - 12-02-25

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