Salário do governador do ES vai aumentar para "encerrar assunto" sobre teto

Nesta edição do "CBN e a Política" , a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque que os salários do governador Renato Casagrande (PSB) e do vice, Ricardo Ferraço (MDB), vão aumentar, de novo. Um projeto de lei de autoria do líder do governo na Assembleia Legislativa, Dary Pagung (PSB), e do deputado Mazinho dos Anjos (PSDB) foi aprovado pela Casa e conta com o aval de Casagrande.

De acordo com o texto, em 2024, o subsídio do governador passa de R$ 30,9 mil brutos para R$ 33 mil. Em 2025, vai para R$ 34, 7 mil. Formalmente, a medida foi adotada para equiparar o salário do chefe do Executivo ao dos deputados estaduais. Mas há mais em jogo. De acordo com o próprio Casagrande, em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (27), o objetivo foi elevar o valor do teto salarial dos servidores estaduais e encerrar uma discussão na Assembleia. "Já sancionei (o projeto de lei)", contou. Ouça a conversa completa!