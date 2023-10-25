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CBN e a Política

Renato Casagrande: "Um MDB forte nos interessa"

A análise é da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 18:16

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

25 out 2023 às 18:16
Renato Casagrande, governador do ES
Renato Casagrande, governador do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Após a disputa acalorada e confusa entre a ex-senadora Rose de Freitas e o ex-deputado federal Lelo Coimbra, quem ficou com o comando do MDB no estado foi o vice-governador Ricardo Ferraço, que saiu do PSDB e abraçou a missão de reerguer os emedebistas locais. Quem mais ganhou com isso foi um personagem que não é filiado a nenhum desses partidos, o governador Renato Casagrande (PSB). O socialista participou das articulações e até conversou com o presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi (SP), a respeito. Conseguiu impedir que Lelo, um hartunguista histórico, assumisse as rédeas de um partido aliado ao Palácio Anchieta, e ainda emplacou na sigla os prefeitos casagrandistas Euclério Sampaio (ex-União Brasil), de Cariacica, e Guerino Balestrassi (ex-Podemos), de Colatina. Nesta edição de CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves, fala do assunto. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 25-10-23

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