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CBN e a Política

Racha no MPES: a disputa por poder e os possíveis candidatos à chefia

A atual procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade, e o ex-procurador e atual desembargador do TJES Eder Pontes, desta vez, estão em lados opostos

Publicado em 21 de Novembro de 2023 às 11:13

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

21 nov 2023 às 11:13
Sede do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES)
Sede do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) Crédito: Carlos Alberto Silva
No início de outubro, a coluna revelou que o clima nos bastidores do Ministério Público Estadual (MPES) pegava fogo devido à disputa interna travada pelo comando da instituição. Desde então, já era patente que a atual procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade, tem um candidato favorito à sucessão, e que o ex-procurador-geral e atual desembargador do Tribunal de Justiça (TJES) Eder Pontes tem outro. Andrade prefere o promotor Francisco Martinez Berdeal, atual secretário-geral do gabinete da chefe do MPES. Pontes, por sua vez, escolheu o também promotor Danilo Raposo Lírio, chefe de apoio ao gabinete da PGJ. Os dois ocupam espaços na administração superior da instituição. É que Luciana Andrade e Eder Pontes são, ou eram, do mesmo grupo político. A procuradora-geral já está no segundo mandato consecutivo e, assim, não pode tentar a reeleição. O ex-procurador-geral, embora hoje integre outro Poder, ainda quer influenciar os destinos do Ministério Público. Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN - CBN e a Política - 21-11-23.mp3

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