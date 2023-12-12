Quem mais vai ganhar com o fim do pedágio na Terceira Ponte?

É óbvio que quem transita diariamente entre Vitória e Vila Velha pela Terceira Ponte vai ser imediatamente beneficiado pelo fim da cobrança de pedágio na via. O mesmo se pode dizer dos que utilizam a Rodovia do Sol, que liga Vila Velha a Guarapari. Se a qualidade das vias e dos serviços oferecidos, como a remoção de veículos com defeito, for mantida, o benefício torna-se perene. Mas outras pessoas têm a ganhar com a tarifa zero, anunciada na segunda-feira (11) pelo governador Renato Casagrande (PSB). Ao menos em tese. Para começar, o próprio governador. Ouça detalhes na participação da comentarista Letícia Gonçalves.