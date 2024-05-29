Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Política

Quanto custa cada juiz do ES e o peso do gasto com pessoal no Judiciário

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 29 de Maio de 2024 às 17:55

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

29 mai 2024 às 17:55
TJES
Sede do Tribunal de Justiça do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta edição do CBN e a Política, com a comentarista Letícia Gonçalves, o destaque é que cada magistrado da Justiça Estadual do Espírito Santo custa, em média, R$ 59.826 por mês aos cofres públicos. Essa cifra não representa apenas o salário, e sim a soma da remuneração com indenizações, encargos sociais, previdenciários, imposto de renda e despesas com viagens a serviço (passagens aéreas e diárias). O valor está no relatório Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), divulgado na terça-feira (28). O levantamento tem como base dados de 2023. Os R$ 59,2 mil referentes aos magistrados do Espírito Santo estão abaixo da média do custo dos juízes de tribunais estaduais do país, que é de R$ 73.777. Já os servidores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo custam R$ 19.961 por mês, um pouco acima da média nacional das Cortes estaduais, que é de R$ 18.119. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 29-05-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados