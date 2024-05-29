Quanto custa cada juiz do ES e o peso do gasto com pessoal no Judiciário

Nesta edição do CBN e a Política, com a comentarista Letícia Gonçalves, o destaque é que cada magistrado da Justiça Estadual do Espírito Santo custa, em média, R$ 59.826 por mês aos cofres públicos. Essa cifra não representa apenas o salário, e sim a soma da remuneração com indenizações, encargos sociais, previdenciários, imposto de renda e despesas com viagens a serviço (passagens aéreas e diárias). O valor está no relatório Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), divulgado na terça-feira (28). O levantamento tem como base dados de 2023. Os R$ 59,2 mil referentes aos magistrados do Espírito Santo estão abaixo da média do custo dos juízes de tribunais estaduais do país, que é de R$ 73.777. Já os servidores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo custam R$ 19.961 por mês, um pouco acima da média nacional das Cortes estaduais, que é de R$ 18.119. Ouça a conversa completa!