Presidente da Assembleia do ES envia à Corregedoria caso do deputado que recusou bafômetro

O deputado estadual Lucas Polese Crédito: Lucas S.Costa/ALES

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que "em um despacho sucinto, de apenas uma página, o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos (Podemos), decidiu enviar à Corregedoria da Casa representação feita contra o deputado estadual Lucas Polese (PL). Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN e a Política - 13-09-23

Cabe ao órgão, comandado por Mazinho dos Anjos (PSDB), definir se o parlamentar do PL vai ser ou não alvo de apuração por quebra de decoro. Polese foi parado, em maio, em uma blitz da Polícia Militar. Ele dirigia um veículo oficial alugado pela Assembleia, modelo Corolla, e recusou o teste do bafômetro. Era madrugada de sábado e o auto de infração registra que o deputado apresentava 'odor etílico'.

Por ter se negado a se submeter ao etilômetro, que poderia atestar consumo de bebida alcoólica, ele foi multado em R$ 2,9 mil. Duas representações contra Polese foram protocoladas na Assembleia. O caso andou a passos muito lentos. Afinal, somente quatro meses depois o processo foi enviado à Corregedoria".

O QUE DIZ POLESE