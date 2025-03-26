Prefeitos do partido de Pazolini vivem sinuca de bico, que provoca até desfiliação

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que o partido Republicanos se movimenta para lançar prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, a candidato ao governo do ES. Mas alguns correligionários de Pazolini já declaram apoio a Ricardo Ferraço (MDB). "Essa corrida com largada antecipada deixou os demais prefeitos do Republicanos numa sinuca de bico: apoiar o correligionário ou o nome endossado pelo governador Renato Casagrande (PSB), Ricardo. O Republicanos tem, ao todo, oito prefeitos no Espírito Santo, a maioria no interior, onde a influência do Palácio é grande, devido a verbas de convênios e a investimentos estaduais. A coluna entrevistou seis dos sete colegas de partido que ocupam o mesmo cargo que Pazolini. Micula, de João Neiva, foi o único que não falou. Três já escolheram um lado, estão com Ricardo Ferraço. Outros três tentam se equilibrar entre lá e cá e aguardam o avançar do calendário eleitoral", explica a comentarista. Ouça a conversa completa!