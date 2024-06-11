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CBN e a Política

Precatórios da trimestralidade: debate sobre cálculo está com CNJ

Ouça detalhes na participação da colunista Letícia Gonçalves

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 11:46

Publicado em 

11 jun 2024 às 11:46
Reportagem de A Gazeta de maio de 2014 mostrou o lado dos credores que esperam há anos para receber os precatórios da trimestralidade
Reportagem de A Gazeta de maio de 2014 mostrou o lado dos credores que esperam há anos para receber os precatórios da trimestralidade Crédito: Reprodução/A Gazeta
O Sindicato dos Servidores Públicos do Espírito Santo, a Associação de Subtenentes e Sargentos da PM e dos Bombeiros e a Associação de Procuradores do Estado calcularam que credores representados por eles têm R$ 2,1 bilhões, ao todo, para receberem do governo estadual em precatórios da trimestralidade. A colunista Letícia Gonçalves teve acesso ao parecer da PGE sobre o assunto, que alega que este valor foi calculado com critérios errados. Agora o Conselho Nacional de Justiça é quem vai decidir como fica este cálculo. A PGE apresentou um parecer contestando o valor de R$ 2,1 bilhões feito pelos credores.
CBN - CBN e a Política - 11-06-24 .mp3

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