Precatórios da trimestralidade: debate sobre cálculo está com CNJ

O Sindicato dos Servidores Públicos do Espírito Santo, a Associação de Subtenentes e Sargentos da PM e dos Bombeiros e a Associação de Procuradores do Estado calcularam que credores representados por eles têm R$ 2,1 bilhões, ao todo, para receberem do governo estadual em precatórios da trimestralidade. A colunista Letícia Gonçalves teve acesso ao parecer da PGE sobre o assunto, que alega que este valor foi calculado com critérios errados. Agora o Conselho Nacional de Justiça é quem vai decidir como fica este cálculo. A PGE apresentou um parecer contestando o valor de R$ 2,1 bilhões feito pelos credores.