Pré-candidato do PL no ES é preso acusado de chantagear milionário indiano

Nesta edição de "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a prisão do pré-candidato do PL no Espírito Santo, Thiago Oliveira. Na última terça (23), o veterinário foi preso em uma ação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES). O jovem é alvo de um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) pelos crimes de extorsão e lavagem de dinheiro. Ouça a conversa completa!