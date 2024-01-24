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CBN e a Política

Pré-candidato do PL no ES é preso acusado de chantagear milionário indiano

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 24 de Janeiro de 2024 às 17:04

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

24 jan 2024 às 17:04
Thiago Oliveira do Nascimento, pré-candidato do PL acusado de chantagear milionário indiano
Thiago Oliveira do Nascimento, pré-candidato do PL acusado de chantagear milionário indiano Crédito: Instagram
Nesta edição de "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a prisão do pré-candidato do PL no Espírito Santo, Thiago Oliveira. Na última terça (23), o veterinário foi preso em uma ação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES). O jovem é alvo de um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) pelos crimes de extorsão e lavagem de dinheiro. Ouça a conversa completa!
CBN e a Politica - 24-01-24

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