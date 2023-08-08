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CBN e a Política

Por que a ideia de Romeu Zema é ruim para o ES

Ouça a participação da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 12:02

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

08 ago 2023 às 12:02
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
O Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), do qual fazem parte os estados dessas duas regiões do Brasil, reuniu-se oito vezes, mas ganhou destaque recentemente, após entrevista concedida pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), ao Estadão. Ele defendeu uma frente pelo protagonismo do Sul e do Sudeste, já que o Norte e o Nordeste, segundo o governador, estão "muito à frente". Em junho, no último encontro do Cosud, em Minas, ele chegou a afirmar que os sete estados do Sul e do Sudeste, "diferente da grande maioria", têm "uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial". O antagonismo com o Nordeste pegou mal nas duas ocasiões e provocou um tom de divisão entre os estados, que foi rechaçado por diversos governadores. Entre eles, está Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo. Embora esteja no Sudeste, o estado não tem tanto em comum com potências territoriais e populacionais como Minas e São Paulo. Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN - CBN e a Politica - 08-08-23

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