PM do ES vai ter projeto piloto de câmeras nas fardas

A adoção de câmeras nas fardas dos policiais militares de São Paulo provou-se positiva. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostrou que 104 mortes foram evitadas em um ano no estado devido ao uso do equipamento. E o total de apreensão de armas cresceu 24%. No Espírito Santo, as câmeras corporais estão sendo implementadas, primeiro, na Polícia Penal. Já na Polícia Militar, o governador Renato Casagrande (PSB) já disse que "com certeza" os equipamentos também vão ser acoplados às fardas, mas sem prazo definido. Nesta edição do CBN e a Política, a jornalista Letícia Gonçalves abordar mais sobre um projeto piloto de câmeras nas fardas no Espírito Santo.