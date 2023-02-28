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CBN e a Política

PM do ES vai ter projeto piloto de câmeras nas fardas

Ouça a participação da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 11:08

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

28 fev 2023 às 11:08
Câmera será usada por policiais penais no Espírito Santo
Câmera será usada por policiais penais no Espírito Santo Crédito: Divulgação Sejus
A adoção de câmeras nas fardas dos policiais militares de São Paulo provou-se positiva. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostrou que 104 mortes foram evitadas em um ano no estado devido ao uso do equipamento. E o total de apreensão de armas cresceu 24%. No Espírito Santo, as câmeras corporais estão sendo implementadas, primeiro, na Polícia Penal. Já na Polícia Militar, o governador Renato Casagrande (PSB) já disse que "com certeza" os equipamentos também vão ser acoplados às fardas, mas sem prazo definido. Nesta edição do CBN e a Política, a jornalista Letícia Gonçalves abordar mais sobre um projeto piloto de câmeras nas fardas no Espírito Santo. 
CBN e a Política - 28-02-23.mp3

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