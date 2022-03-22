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CBN e a Política

Os policiais e bombeiros militares que querem ser candidatos no ES

Ouça detalhes no comentário da jornalista Letícia Gonçalves

Publicado em 22 de Março de 2022 às 11:07

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

22 mar 2022 às 11:07
Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo
Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Nas eleições de 2020 os candidatos militares não se saíram bem, ao menos não na Grande Vitória. O deputado estadual Capitão Assumção, então filiado ao Patriota, disputou a Prefeitura de Vitória e ficou em 4º lugar, com 12.365 votos (7,22%). Já Coronel Wagner, que disputou pelo PL, obteve 13.661 votos em Vila Velha, o que equivale a 6,73%. Também ficou em 4ª lugar. Na ocasião, a análise mais corrente foi a de que a lógica das eleições municipais não repete a das eleições gerais. Logo, o capital político bolsonarista, muito ligado aos militares, pode ter se dissolvido na ocasião, ao contrário do que houve em 2018 em que o presidente da República ascendeu levando aliados a reboque em vários estados, como Assumção. Agora, outra eleição se avizinha. E as organizações de classe militares – associações, pois eles não podem se sindicalizar – organizam mais um chamado plebiscito, em que policiais e bombeiros militares vão poder escolher os candidatos a serem apoiados por tais entidades. A votação começou nesta segunda-feira (21) e segue até o dia 31 de março. A ideia é eleger, internamente, um nome em cada região e assim escolher quem vai disputar vagas na Assembleia Legislativa e uma para a Câmara dos Deputados. Ouça a análise no comentarista de Letícia Gonçalves desta terça-feira (22). 
CBN e a Politica -22-03-22

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