Os escolhidos de Casagrande na reta final das eleições 2024

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que até agora, o governador Renato Casagrande (PSB) havia feito movimentos nada surpreendentes nas eleições de 2024. Apesar de ter afirmado que não iria escolher lado em municípios em que mais de um aliado disputasse a prefeitura, ele escolheu, sim, desde o início, em alguns casos. Apoia Arnaldinho Borgo (Podemos), em Vila Velha, Euclério Sampaio (MDB), em Cariacica, e Weverson Meireles (PDT), na Serra. Em todas essas cidades o PT, que integra a base aliada ao governo, também tem candidatos a prefeito.