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CBN e a Política

Os escolhidos de Casagrande na reta final das eleições 2024

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Publicado em 02 de Outubro de 2024 às 18:53

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

02 out 2024 às 18:53
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), durante o Pedra Azul Summit
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), durante o Pedra Azul Summit Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que até agora, o governador Renato Casagrande (PSB) havia feito movimentos nada surpreendentes nas eleições de 2024. Apesar de ter afirmado que não iria escolher lado em municípios em que mais de um aliado disputasse a prefeitura, ele escolheu, sim, desde o início, em alguns casos. Apoia Arnaldinho Borgo (Podemos), em Vila Velha, Euclério Sampaio (MDB), em Cariacica, e Weverson Meireles (PDT), na Serra. Em todas essas cidades o PT, que integra a base aliada ao governo, também tem candidatos a prefeito.
Somente na reta final, faltando poucos dias para as eleições, porém, o governador decidiu se posicionar abertamente em Colatina. Lá, Casagrande tem dois aliados na corrida eleitoral, o ex-deputado estadual Renzo Vasconcelos (PSD) e o atual prefeito, Guerino Balestrassi (MDB). Nesta terça-feira (1º) a poucos dias das eleições de domingo (6), o governador tomou partido. Está, oficialmente, com Guerino. A disputa em Colatina está acirrada. O deputado estadual Sérgio Meneguelli (Republicanos), que pouco tempo atrás havia decidido não se posicionar, mudou de ideia e subiu no palanque de Renzo. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 02-10-24

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