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CBN e a Política

Os deputados do ES que pediram para receber o auxílio-alimentação de R$ 1,8 mil

Ouça a conversa completa com a comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 17:40

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

17 mai 2023 às 17:40
Plenário da Ales
Plenário da Ales Crédito: Divulgação | Lucas S. Costa
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou, à unanimidade, no dia 19 de abril, a extensão do benefício do auxílio-alimentação, que já é pago, no mesmo valor, aos servidores do Legislativo estadual, aos parlamentares. Mas o deputado que quiser receber, ao contrário dos funcionários, tem que solicitar, enviar um ofício formal pedindo para contar com o tíquete-alimentação. Nesta semana, a coluna da jornalista Letícia Gonçalves perguntou à assessoria de imprensa da Casa quais parlamentares fizeram o pedido, e fala sobre o assunto nesta edição do CBN e a Política. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 17-05-23
A lista dos deputados estaduais que pediram para receber o auxílio-alimentação de R$ 1,8 mil mensais:
  1. Adilson Espíndula (PDT)
  2. Alcântaro Filho (Republicanos)
  3. Alexandre Xambinho (PSC)
  4. Allan Ferreira (Podemos)
  5. Bispo Alves (Republicanos)
  6. Bruno Resende (União Brasil)
  7. Callegari (PL)
  8. Capitão Assumção (PL)
  9. Coronel Weliton (PTB)
  10. Dary Pagung (PSB)
  11. Danilo Bahiense (PL)
  12. Denninho Silva (União Brasil)
  13. José Esmeraldo (PDT)
  14. Gandini (Cidadania)
  15. Hudson Leal (Republicanos)
  16. Janete de Sá (PSB)
  17. João Coser (PT)
  18. Marcelo Santos (Podemos)
  19. Mazinho dos Anjos (PSDB)
  20. Raquel Lessa (PP)
  21. Tyago Hoffmann (PSB)
  22. Vandinho Leite (PSDB)
  23. Zé Preto (PL)
* Embora conste na lista divulgada pela Assembleia Legislativa, a deputada Iriny Lopes afirmou que não solicitou o pagamento do auxílio. A assessoria dela informou à coluna que a parlamentar enviou um ofício à administração da Casa requerendo a retirada do nome da petista da lista.
**Após a publicação da coluna, a assessoria de Lucas Scaramussa informou que ele não enviou requerimento solicitando o pagamento do auxílio-alimentação e pediu formalmente à Assembleia que retire o nome do parlamentar do Podemos da lista divulgada.

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