Os deputados do ES que pediram para receber o auxílio-alimentação de R$ 1,8 mil

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou, à unanimidade, no dia 19 de abril, a extensão do benefício do auxílio-alimentação, que já é pago, no mesmo valor, aos servidores do Legislativo estadual, aos parlamentares. Mas o deputado que quiser receber, ao contrário dos funcionários, tem que solicitar, enviar um ofício formal pedindo para contar com o tíquete-alimentação. Nesta semana, a coluna da jornalista Letícia Gonçalves perguntou à assessoria de imprensa da Casa quais parlamentares fizeram o pedido, e fala sobre o assunto nesta edição do CBN e a Política. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 17-05-23
A lista dos deputados estaduais que pediram para receber o auxílio-alimentação de R$ 1,8 mil mensais:
- Adilson Espíndula (PDT)
- Alcântaro Filho (Republicanos)
- Alexandre Xambinho (PSC)
- Allan Ferreira (Podemos)
- Bispo Alves (Republicanos)
- Bruno Resende (União Brasil)
- Callegari (PL)
- Capitão Assumção (PL)
- Coronel Weliton (PTB)
- Dary Pagung (PSB)
- Danilo Bahiense (PL)
- Denninho Silva (União Brasil)
- José Esmeraldo (PDT)
- Gandini (Cidadania)
- Hudson Leal (Republicanos)
- Janete de Sá (PSB)
- João Coser (PT)
- Marcelo Santos (Podemos)
- Mazinho dos Anjos (PSDB)
- Raquel Lessa (PP)
- Tyago Hoffmann (PSB)
- Vandinho Leite (PSDB)
- Zé Preto (PL)
* Embora conste na lista divulgada pela Assembleia Legislativa, a deputada Iriny Lopes afirmou que não solicitou o pagamento do auxílio. A assessoria dela informou à coluna que a parlamentar enviou um ofício à administração da Casa requerendo a retirada do nome da petista da lista.
**Após a publicação da coluna, a assessoria de Lucas Scaramussa informou que ele não enviou requerimento solicitando o pagamento do auxílio-alimentação e pediu formalmente à Assembleia que retire o nome do parlamentar do Podemos da lista divulgada.