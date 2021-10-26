Os bastidores da corrida por uma cadeira de desembargador do TJES

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) vai decidir, na próxima quinta-feira (28), quando vai votar a lista com três nomes da qual vai sair o novo desembargador ou nova desembargadora da Corte. A vaga cabe a um membro do Ministério Público Estadual (MPES), que já selecionou seis nomes. Depois que a lista virar tríplice, a escolha final vai depender da caneta do governador Renato Casagrande (PSB). Também estão em aberto três vagas a serem preenchidas por juízes e uma por membro da advocacia.É sobre essa movimentação que a comentarista Letícia Gonçalves trata nesta edição do "CBN e a Política". Ouça a análise completa!