Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Política

Os bastidores da corrida por uma cadeira de desembargador do TJES

Ouça a análise da comentarista de política, Letícia Gonçalves

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 11:22

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

26 out 2021 às 11:22
Fachada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES)
Fachada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Crédito: Carlos Alberto Silva
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) vai decidir, na próxima quinta-feira (28), quando vai votar a lista com três nomes da qual vai sair o novo desembargador ou nova desembargadora da Corte. A vaga cabe a um membro do Ministério Público Estadual (MPES), que já selecionou seis nomes. Depois que a lista virar tríplice, a escolha final vai depender da caneta do governador Renato Casagrande (PSB). Também estão em aberto três vagas a serem preenchidas por juízes e uma por membro da advocacia.É sobre essa movimentação que a comentarista Letícia Gonçalves trata nesta edição do "CBN e a Política". Ouça a análise completa!
CBN e a Política - 26-10-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "se retire"
Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "Se retire"
Caminhão tombou após o acidente e rodovia ficou bloqueada
Caminhão invade contramão e provoca morte de 16 pessoas da mesma família na BA
Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados