"O povo de Vila Velha vai responder", diz Casagrande sobre críticas de Ramalho

Candidato a prefeito de Vila Velha pelo PL, partido que faz oposição ao governo Renato Casagrande (PSB), Coronel Ramalho, "partiu para cima" do prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), que tenta a reeleição. Uma das principais táticas de Ramalho é criticar o atual chefe do Executivo municipal por este ter se aliado "à esquerda", com menções diretas e frequentes ao PSB de Casagrande. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN e a Política", com a comentarista Letícia Gonçalves.