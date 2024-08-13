"O povo de Vila Velha vai responder", diz Casagrande sobre críticas de Ramalho

Candidato a prefeito de Vila Velha pelo PL, partido que faz oposição ao governo Renato Casagrande (PSB), Coronel Ramalho, "partiu para cima" do prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), que tenta a reeleição. Uma das principais táticas de Ramalho é criticar o atual chefe do Executivo municipal por este ter se aliado "à esquerda", com menções diretas e frequentes ao PSB de Casagrande. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN e a Política", com a comentarista Letícia Gonçalves.
CBN e a Política - 13-08-24
O coronel, entretanto, até o início deste ano, era secretário estadual de Segurança Pública, ou seja, estava no primeiro escalão da gestão do PSB. Em 2022, Ramalho, então filiado ao Podemos, defendeu a reeleição de Casagrande, que concorria contra Carlos Manato (PL).