O possível "plano B" caso Ricardo passe a dar as cartas no partido de Pazolini

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que MDB e Republicanos estudam formar uma federação, o que daria um nó na política capixaba. As especulações estão a todo vapor, mas pode ser que a parceria nem saia do campo das ideias. "Tratei aqui na coluna, em maio, da possível federação entre MDB e Republicanos, partidos, respectivamente, do vice-governador Ricardo Ferraço e do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini. Os dois são de grupos políticos diferentes e querem disputar o Palácio Anchieta. A parceria nacional entre as duas siglas daria um nó na política capixaba. A decisão sobre quem vai dar as cartas na federação no Espírito Santo é decisiva, isso se as duas legendas realmente se unirem.