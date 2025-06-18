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CBN e a Política

O possível "plano B" caso Ricardo passe a dar as cartas no partido de Pazolini

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Publicado em 18 de Junho de 2025 às 18:22

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

18 jun 2025 às 18:22
O vice-governador Ricardo Ferraço e o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini
O vice-governador Ricardo Ferraço e o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini Crédito: Ricardo Medeiros e TV Gazeta/Reprodução
Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que MDB e Republicanos estudam formar uma federação, o que daria um nó na política capixaba. As especulações estão a todo vapor, mas pode ser que a parceria nem saia do campo das ideias. "Tratei aqui na coluna, em maio, da possível federação entre MDB e Republicanos, partidos, respectivamente, do vice-governador Ricardo Ferraço e do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini. Os dois são de grupos políticos diferentes e querem disputar o Palácio Anchieta. A parceria nacional entre as duas siglas daria um nó na política capixaba. A decisão sobre quem vai dar as cartas na federação no Espírito Santo é decisiva, isso se as duas legendas realmente se unirem.
CBN e a Política - 18-06-25

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